Кабинет Министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 4 мая.
При этом, с 11 мая в режиме карантина будет сделан ряд послаблений. Откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.
25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая.
29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.
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