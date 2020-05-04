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Кабинет Министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая.  Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 4 мая. 

При этом, с 11 мая в режиме карантина будет сделан ряд послаблений. Откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль  заявил, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

 
ForUm

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