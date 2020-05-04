также в разделеПолитика
Экс-премьер Гончарук намерен остаться в публичной политике 23
Медведчук о программе Кабмина: Сейчас не время рассматривать «рефераты» 29
Гончарук считает, что окружение президента формирует для него ложную информповестку 33
Мэр Ивано-Франковска поддержал мэра Черкасс 53
Посол Украины в Германии отказался возлагать цветы с представителями России 42
Мэр Черкасс ответил Зеленскому: Город будет сопротивляться 480
МИД поприветствовал номинирование посла США в Украине 18
Селезнев: Скандал с американскими биолабораториями только начинается 1590
ОП: Мэр Черкасс стал жертвой пранка 63
Зеленский пообещал, что в Украине появится программа социальной защиты 234
Мэра Черкасс вызывают на допрос 39
Трамп назвал кандидата на пост посла в Украине 44
ОП о назначении Саакашвили: Не все должности требуют голосования 49
НАПК остановило финансирование «Слуги народа» 40
В ОП подозрение заму Полторака считают заслугой Зекоманды 46
Комитет ВР завернул законопроект Бужанского об отмене языкового закона 52
Летнюю сессию ПАСЕ перенесли на неопределенный срок 14
Медведчук: Скоро Украина узнает о новых «хотелках» МВФ 431

Послы стран «Большой семерки» заявили, что принятие законодательства, нарушающего независимость Национального антикоррупционного бюро, может негативно повлиять на поддержку Украины международным сообществом.

Об этом сообщается в Twitter председательства США в Группе поддержки послов G7 в Украине.

«США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Европейский Союз продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их приверженность делу борьбы с коррупцией на высших уровнях. Мы поддерживаем то, что украинский народ требовал во время Революции достоинства и продолжает требовать ежедневно с тех пор. Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества», - сказано в сообщении.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам проголосовать в первом чтении за законопроект №3133 нардепа от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, которым предлагается увольнять директора Национального антикоррупционного бюро за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
16
Теги