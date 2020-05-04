Послы стран «Большой семерки» заявили, что принятие законодательства, нарушающего независимость Национального антикоррупционного бюро, может негативно повлиять на поддержку Украины международным сообществом.

Об этом сообщается в Twitter председательства США в Группе поддержки послов G7 в Украине.

«США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Европейский Союз продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их приверженность делу борьбы с коррупцией на высших уровнях. Мы поддерживаем то, что украинский народ требовал во время Революции достоинства и продолжает требовать ежедневно с тех пор. Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества», - сказано в сообщении.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам проголосовать в первом чтении за законопроект №3133 нардепа от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, которым предлагается увольнять директора Национального антикоррупционного бюро за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.