В Конституционный суд Украины поступило представление ряда народных депутатов относительно конституционности закона об открытии рынка земли.
«Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины», - сообщается на сайте КСУ.
Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон не соответствует ряду статей Конституции Украины.
Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.
28 апреля документ подписал президент.
30 апреля закон опубликовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины»
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