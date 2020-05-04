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В Конституционный суд Украины поступило представление ряда народных депутатов относительно конституционности закона об открытии рынка земли.  

«Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины», -  сообщается на сайте КСУ.

Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон не соответствует ряду статей Конституции Украины.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

28 апреля документ подписал президент. 

30 апреля  закон опубликовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины»
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