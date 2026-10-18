НЕК «Укренерго»: Графіки відключення світла у неділю діятимуть в усіх регіонах України

В Україні у неділю, 18 жовтня, застосовуватимуть заходи обмеження електроенергії. Про це НЕК “Укренерго” повідомило у Фейсбуці.

В усіх регіонах України з 06:00 до 23:59 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Також у частині областей з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень: від 0,5 до 1,5 черг.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" зауважили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію, зокрема й графіки відключень, оприлюднюватимуть регіональні оператори систем розподілу на своїх сторінках у соцмережах.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо, коли її надають за графіком.

Як повідомляв ForUA, із 19:00 16 жовтня і до ранку суботи росіяни випустили по енергетичній інфраструктурі України понад 320 дронів різного типу, а також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети. Були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України.