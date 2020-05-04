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Согласно исследованиям, полная отмена карантина приведет к 120 тысячам смертей в Украине из-за COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский.

«Посмотрите на статистику стран, где либо не вводили карантинные мероприятия, либо сделали их мягкими. Результат – тысячи смертей и десятки тысяч заболевших ежедневно», - заявил он в обращении к украинцам.

«Да, есть негативное влияние карантина на экономику. Потери от него – болезненны. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности – катастрофические», - сказал Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, смягчение карантина не может быть преждевременным. «Оно поэтапное, и первое смягчения состоится 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов», - напомнил президент.

«Актуальная пока статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла быть другой. Мы могли иметь не 12, а 200 тысяч заболевших. Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая – это вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, - правильные. Вторая причина – это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавируса», - резюмировал он.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.  
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