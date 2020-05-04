Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось еще на 24 человека. Один случай, к сожалению, - летальный. На сегодня в столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID- 9. Из них 27 человек умерли», - сказал Кличко.

Так, за минувшие сутки болезнь подтвердили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года. И 8 мужчин от 19 до 74 лет. И у парня, которому 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

«Отмечу, что несколько дней число тех, у кого обнаружили вирус, несколько уменьшается. Но, вместе с тем, растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 215 пациентов, в том числе 4 детей. С подозрением на COVID-19 - 68 больных. С пневмониями - в общем 413 пациентов», - сообщил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.