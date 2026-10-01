В Україні 17 жовтня дощитиме, вдень - до +21°

В Україні в суботу, 17 жовтня, буде хмарно, місцями пройдуть дощі, у низці областей уночі та вранці заляже туман. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Хмарно. Місцями невеликі, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південних та південно-східних областях помірні дощі, лише у південних областях вночі без опадів. Вночі та вранці в південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях туман. Вітер східний, південно-східний, на заході та південному заході країни - північно-західний, 5-10 м/с", - зазначають синоптики.

За їхніми даними, температура становитиме вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°, у східних областях до 21°; у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

На території столиці та Київської області 17 жовтня, за прогнозом, буде хмарно, місцями пройде невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура у Києві становитиме вночі 10-12° тепла, вдень 14-16°, по області буде вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°.