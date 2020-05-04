По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждена у 855 детей и 2387 медиков, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки зафиксировано 418 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 436 случаев;

Волынская область - 340 случаев;

Днепропетровская область - 460 случаев;

Донецкая область - 81 случай;

Житомирская область - 430 случаев;

Закарпатская область - 531 случай;

Запорожская область - 285 случаев;

Ивано-Франковская область - 984 случая;

Кировоградская область - 401 случай;

Киев - 1535 случаев;

Киевская область - 853 случая;

Львовская область - 506 случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 161 случай;

Одесская область - 427 случаев;

Полтавская область - 227 случаев;

Ривненская область - 750 случаев;

Сумская область - 112 случаев;

Тернопольская область - 896 случаев;

Харьковская область - 361 случай;

Херсонская область - 139 случаев;

Хмельницкая область - 116 случаев;

Черновицкая область - 1887 случаев;

Черкасская область - 312 случаев;

Черниговская область - 64 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находятся 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человека, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).