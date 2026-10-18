В Україні 18 жовтня дощитиме, вдень - до +18°

В Україні в неділю, 18 жовтня, буде хмарно, місцями пройдуть дощі, у низці областей уночі та вранці заляже туман. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

«Хмарно, помірні дощі, вночі на Дніпропетровщині, Полтавщині, вдень у південних та більшості центральних областей місцями значні дощі, на крайньому заході країни невеликий дощ.

Вночі та вранці у Вінницькій,Черкаській, Кіровоградській та Київській областях туман.

Вітер північно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають синоптики, температура вночі 9-14°, на заході та південному заході країни 6-11°; вдень 13-18°, у південно-східній частині 18-23°, в західних областях 9-14°.

На території столиці та Київської області 18 жовтня, за прогнозом буде хмарно, часом дощ, вночі та вранці туман, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 9-14° тепла, вдень 13-18°, у Києві вночі 11-13° тепла, вдень 14-16°.