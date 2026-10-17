«Кличка у нокаут!»: сотні людей вийшли під КМДА з вимогою відставки мера столиці

Учасники акції звинувачують міського голову в неналежній підготовці столиці до російських обстрілів та критикують ситуацію з укриттями.

Сьогодні, 17 жовтня, біля будівлі Київської міської державної адміністрації зібралися сотні людей, які вимагають відставки міського голови Віталія Кличка. Учасники акції висловлюють невдоволення підготовкою столиці до осінньо-зимового періоду та діями міської влади. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Під будівлею КМДА зібралися близько 300–400 людей. Учасники акції тримають плакати з вимогами відставки Віталія Кличка, а перед входом до міської адміністрації виступають промовці. На місці також присутні правоохоронці та представники ЗМІ.

фото: glavcom.ua

фото: glavcom.ua

Серед написів на плакатах – «Кличка у відставку», «Кличку, пізно метатися, пора прощатися», «Кияни закликають Кличка покинути місто», «Скляні зупинки не врятують від ракет і дронів», «Кличко – чорт».

фото: glavcom.ua

Серед головних претензій до міського голови – недостатня кількість укриттів, неналежна підготовка Києва до російських атак та ситуація навколо конфліктів із громадськими активістами.

Учасники акції пояснили, чому вийшли на протест і яких змін очікують від міської влади. Киянка Дзвенислава розповіла, що її обурює транспортна ситуація у столиці, зокрема проблеми з пересуванням між берегами Дніпра після російських атак. На її думку, міська влада мала заздалегідь передбачити альтернативні способи переправи через річку.

«Я розумію, що взагалі всю відповідальність несе Росія, але ми могли би до цього підготуватися. І існують інші види транспорту через річку в інших містах», – зазначила учасниця протесту.

За словами Дзвенислави, протягом останніх двох тижнів у неї приблизно десять разів зникало водопостачання. Також жінку непокоять зупинки метро через проблеми з електропостачанням. «Я надіюся, що буде відставка Кличка і на його місце прийде хтось хоча би трошки кращий», – додала вона.

фото: glavcom.ua

фото: glavcom.ua

Учасники акції також розгорнули великий банер із написом «Мер чи мародер?».

На сходах перед входом до КМДА виступають промовці з мікрофоном.

фото: glavcom.ua

Архітекторка Уляна Джурляк під час виступу згадала сутички на Теремках, де, за її словами, вона зазнала удару від поліцейського. Активістка поклала політичну відповідальність за такі конфлікти на міського голову.

Інший учасник акції, Єгор, заявив, що прийшов висловити незадоволення роботою столичної влади. На його думку, мер не справляється з покладеною на нього відповідальністю. «Я сьогодні прийшов продемонструвати свою громадянську позицію щодо того, що відбувається у місті. А саме, як на мене, в місті відбувається багато в чому свавілля», – пояснив чоловік.

Киянин Женя також виступив за відставку міського голови. Серед причин невдоволення він назвав ремонт доріг та облаштування скляних зупинок на Лук'янівці, доцільність яких поставив під сумнів. Учасник протесту також висловив переконання, що Кличко не вийде до мітингувальників, і поскаржився на численні однотипні коментарі в соцмережах на підтримку мера.

Водночас біля КМДА були присутні й кілька людей, які прийшли підтримати Віталія Кличка.

фото: glavcom.ua

фото: glavcom.ua

Акцію з вимогою відставки міського голови раніше анонсували рух «Марш за Київ» та ветеран Дмитро Козятинський. Організатори звинуватили Кличка в неналежній підготовці столиці до осіннього періоду. Сам міський голова називав ці звинувачення безпідставними.

Напередодні протесту фракція «УДАР Віталія Кличка» у Київській міській раді закликала громадян утриматися від участі в акції. Її представники наголосили, що масові скупчення людей становлять небезпеку через загрозу російських обстрілів.

Раніше Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом щодо бездіяльності КМДА та Київради у питанні встановлення мобільних укриттів. Кличко заявляв, що кошти на облаштування укриттів виділяли, однак їх розподілом займаються районні державні адміністрації.

Нагадаємо, 9 жовтня президент України Володимир Зеленський розкритикував київську міську владу через майже повне невиконання заходів, передбачених планом стійкості столиці. За словами глави держави, затягування робіт є неприпустимим, тому для Києва визначили додаткові завдання.

Згодом, 13 жовтня, Зеленський заявив, що Київ відстає у виконанні планів стійкості навіть від прикордонних і прифронтових областей. Президент наголосив, що через недостатню підготовку навіть поодинокі влучання російських дронів призводять до масштабних відключень електроенергії та води у столиці. Глава держави також повідомив про підготовку невідкладних безпекових та управлінських рішень щодо Києва. Зокрема, йдеться про посилення захисту критичної інфраструктури, координацію дій з урядом і військовими та зміну підходів до управління столицею.