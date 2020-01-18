Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает АР.

«Мы ожидаем, что Иран возместит этим семьям... но я их встретил. Они не могут ждать неделями. Сейчас им нужна поддержка», — сказал он.

Он уточнил, что любые деньги, которые Иран предоставит позже, передадут прямо семьям, и они не будут возвращены канадскому правительству.

Как сообщалось, правительство в течение недели должно выплатить по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) помощи семьям погибших украинцев в катастрофе самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране 8 января.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.

16 января эксперты Министерства внутренних дел Украины, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 украинских граждан, которые погибли в результате сбития самолета МАУ.