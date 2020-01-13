Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал парламентские комитеты подготовить проект постановления о трагедии с украинским самолетом в Иране. Об этом он заявил во время Согласительного совета, сообщает УНИАН.

«Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества - провести заседание, выразить свою позицию, позицию Верховной Рады Украины. Также я обращаюсь к нашим коллегам - подготовить постановление Верховной Рады об этих событиях, сделать это как можно скорее», - сказал спикер.

По его мнению, это необходимо сделать уже сегодня, чтобы завтра рассмотреть такой проект постановления в сессионном зале парламента. Разумков также отметил, что уже есть предварительная информация об обстоятельствах трагедии.

Он отметил, что виновные должны понести наказание. Участники Согласительного совета минутой молчания почтили память погибших в катастрофе украинского лайнера.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.