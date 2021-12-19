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Дмитро Разумков ще у листопаді підтвердив, що створюватиме власну політсилу. Хто її фінансуватиме – поки невідомо. Однак у "Слузі народу" не виключають, що до цього причетний Рінат Ахметов.

Як пише Діло, про це заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук заявила в авторській програмі Сергія Лещенка “Що це було?”. Вона пояснила, що зазвичай такі партії фінансують саме олігархи.

“З мого досвіду, такі партії фінансують дуже багаті люди, які зацікавлені мати якісь преференції в політиці”, – сказала Кравчук.

Журналіст Лещенко у розмові висловив думку, що фінансуватиме проєкт Разумкова Рінат Ахметов. Євгенія Кравчук цього не заперечила.

“Я можу сказати, що багато осіб з “Розумної політики” і сам Разумков з’являються на каналах Ахметова. Це дуже помітно, практично кожен день і у різних форматах. Чи це випадковість? Думаю, ні”, – зауважила “слуга народу”.

Вона висловила сподівання, що Разумков буде чесним з народом і сам публічно заявить про цю особу.
ForUm

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