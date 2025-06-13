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Полiтика

У Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку уряду Дениса Шмигаля (Документ)

У Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку уряду Дениса Шмигаля (Документ)

Народний депутат Дмитро Разумков заявив про початок збору підписів у Верховній Раді за відставку чинного Кабінету Міністрів під керівництвом Дениса Шмигаля. Звільнення прем'єр-міністра автоматично призведе до відставки всіх міністрів.

Про це колишній спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив у соціальних мережах, звинувативши нинішній склад Кабміну в "непрофесійності". Він закликав усіх народних депутатів об'єднатися навколо цієї ініціативи.

"Тут немає політики. Це крок, який без перебільшення буде рятівним для нашої держави. Бо якщо далі ці невігласи будуть працювати в Кабміні, ми просто втратимо все, все те, що сьогодні боронять наші захисники на фронті", — підкреслив Разумков.

Він також звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом самостійно піти у відставку, якщо у нього "залишилася хоч крапля совісті".

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КабмінРазумковшмигальвідставка уряду
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