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Бывший глава Верховной Рады Украины, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков 21 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" призвал президента Владимира Зеленского выступить перед парламентариями на закрытом заседании Рады, пишет ГОРДОН.

"Я хотел бы обратиться к украинскому президенту и пригласить его в украинский парламент во вторник. Чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной Рады донес информацию, что на самом деле происходит в Украине. Если он не может сказать это, выходя к микрофону, то об этом должна знать Верховная Рада Украины. Потому что без Верховной Рады, как бы ни хотелось президенту, он руководить этим государством не сможет", – сказал Разумков в контексте разговора об угрозе российского вторжения в Украину.

Ведущий спросил о каникулах нардепов в условиях, когда "звучат барабаны войны и все об этом говорят".

"У украинского парламента, я считаю, великоваты каникулы. Но давайте за себя говорить. Я все это время находился тут, работал и, если надо, на работу мог доехать за 15 минут. А когда у тебя войска на границе, а ты ездишь в Буковель или в другие страны, извините, это некорректно. Некорректно по отношению к людям. Там не неделями, там часами будет измеряться время, сколько нужно для реакции государства на такие серьезные вызовы. Если будет необходимость, парламент всегда сможет собраться и выполнить свои функции", – ответил Разумков.
ForUm

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