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Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Цензор.Нет.

«Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского государственная комиссия по расследованию катастрофы «Боинга» компании МАУ прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств», – отметил он.

По словам Данилова, в настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации.

Он отметил, что изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор» так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

- столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

«В состав комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский «Боинг» МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты «Бук», которая сбила малайзийский самолет. Как известно, наши эксперты показали высокий уровень профессионализма в этом деле. Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК «Тор» согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на «Боинг» МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране», – подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, на данный момент Украина проводит эффективные дипломатические переговоры с иранской стороной, есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке «черных ящиков» нашего самолета. «Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем ​​траура в связи катастрофой пассажирского самолета.
ForUm

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