СБУ викрила ще одного зрадника на Черкащині

Зловмисник коригував атаки рашистів по центральному регіону України, повідомляє СБУ.

Потенційними «цілями» фігуранта були пункти постійної дислокації, логістичні центри та місця тимчасового базування Сил оборони, які перебували в ротації після боїв на передовій.



Наведенням обстрілів займався завербований фсб місцевий безробітний. У поле зору російської спецслужби він потрапив під час пошуку «легких» заробітків у Телеграм-каналах.



Щоб знайти розташування Сил оборони, фігурант об’їжджав обласний центр та прилеглі до нього райони і фіксував на камеру телефону місця зосередження військових.



Співробітники СБУ задокументували розвідувальні вилазки агента і затримали його в орендованій квартирі на Закарпатті, куди він виїхав, щоб «залягти на дно».



Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він зберігав фото- та відеофайли об’єктів з їхніми локаціями на електронних картах для агентурного «звіту» для фсб.



Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.