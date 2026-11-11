На Харківщині затримали ще одного ворожого коригувальника.

Ним виявився місцевий житель, який наводив атаки рашистів на запасні командні пункти, склади та бойові позиції Сил оборони на Ізюмському напрямку, повідомляє СБУ.

Фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів під час пошуку близьких стосунків у профільних Телеграм-чатах.



Для залучення чоловіка до співпраці вони створили фейковий акаунт «жінки», яка встановила з ним зв’язок і координувала його злочинні дії.



За дорученням «знайомої» фігурант обходив місцевість, щоб виявити і передати ворогу місця зосередження особового складу і техніки українських військ.



Зловмисник відстежував для рашистів основні маршрути руху бронеколон Сил оборони у напрямку передової.



Після розвідвилазок інформатор записував для «онлайн-подруги» голосові повідомлення з детальним описом військових об’єктів у прифронтовій зоні.



Кіберфахівці СБУ задокументували розвідувально-підривну діяльність фігуранта і затримали його за місцем проживання.



Паралельно з цим було убезпечено пункти базування та напрямки руху оборонців Ізюмщини та суміжних з’єднань українських захисників.



Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із чатом у месенджері, в якому він контактував із російськими спецслужбістами через «кураторку».



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Фото: СБУ.