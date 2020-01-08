Иран отказывается отдавать Украине черные ящики потерпевшего крушение Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Об этом заявил глава организации гражданской авиации Али Абедзаде, сообщает 112.Украина со ссылкой на Mehr.

В Тегеране пока не решили, в какую именно страну отправят черные ящики для расшифровки и анализа данных.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Посольство Украины в Иране заявило, что на данный момент версия теракта или ракетной атаки в качестве причины авиакатастрофы исключена.

В МАУ заявили, что самолет прошел плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.