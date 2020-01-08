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В результате крушения Boeing-737 рейса PS 752 авиакомпании МАУ в Иране погибли 11 граждан Украины. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания – 3», - написал он в Twitter.

 


 

 

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Ранее Посольство Украины в Иране заявило, что версия теракта или ракетной атаки в качестве причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключена, однако позже удалило сообщение.
ForUm

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