Українські ракети «Фламінго» могли атакувати завод військової електроніки в Орлі

У російському місті Орел пролунали вибухи після оголошення ракетної небезпеки. За повідомленнями російських Telegram-каналів, місто могли атакувати українські крилаті ракети «Фламінго», а однією з імовірних цілей став завод «Протон», який виробляє електронні компоненти для російського військово-промислового комплексу.

Місцевий Telegram-канал повідомив, що спочатку в Орлі оголосили ракетну небезпеку, після чого в місті пролунали потужні вибухи. За його даними, нібито було випущено чотири ракети «Фламінго».

Telegram-канал Exilenova+ стверджує, що під ударом Сил оборони України опинився завод «Протон». Підприємство спеціалізується на виробництві оптоелектронного обладнання та компонентів військового призначення.

Зокрема, завод постачає діодні модулі, перемикачі-інвертори та інші електронні компоненти для бортових систем озброєння російської армії. Цю продукцію, за повідомленнями, використовують під час виробництва крилатих авіаційних ракет С-71 «Ковер», балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» і зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцирь-С1».

Exilenova+ також заявляє, що внаслідок удару було знищено один із цехів підприємства, а також загинула частина його персоналу. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.