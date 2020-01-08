По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», разбившегося после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 граждан Украины – пассажиров, и 9 членов экипажа – также граждан Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украина Алексей Данилов.

По его словам, остальные погибшие – граждане иностранных государств.

Данилов призвал не спешить с выводами о причинах авиакатастрофы до окончания официального расследования.

Он сообщил, что Украинская сторона сейчас ожидает подтверждения от Ирана по безопасному вылету для двух украинских самолетов, которые должны забрать погибших. Также в Тегеран планируют отправиться отечественные специалисты, которые будут выяснять все обстоятельства катастрофы.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Ранее Посольство Украины в Иране заявило, что версия теракта или ракетной атаки в качестве причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключена, однако позже удалило сообщение.