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Технології

З'явилися кадри першого бойового застосування української тактичної балістики FP-7

З'явилися кадри першого бойового застосування української тактичної балістики FP-7

Президент України Володимир Зеленський показав перше бойове застосування української тактичної балістики FP-7. Про це він повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.

«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво», - наголосив Зеленський.

Як повідомляв ForUA, Зеленський заявив про ураження цілі у Чорному морі, місця пуску та зберігання ударних дронів в Орловській області, нафтового об’єкта в Самарській області та складу забезпечення російських військ у Брянській області.

Фото: скриншот з відео Fire Point

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ракетаВолодимир ЗеленськийFire Pointвипробування зброї
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