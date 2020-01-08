Две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани, сообщает Русская служба ВВС.

Главный представитель Пентагона, помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что по американским базам в Аль-Асаде и Эрбиле было выпущено больше десятка баллистических ракет.

«Очевидно, что эти ракеты были выпущены с территории Ирана и были нацелены как минимум на две иракские военные базы, на которых размещен военный и коалиционный персонал США в Аль-Асаде и Эрбиле», - сказал Хоффман.

Иранская пресса пишет, что по американским базам было выпущено больше 30 ракет. Пока неясно, были ли жертвы.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что американские базы обстреляны в отместку за убийство генерала Сулеймани.

Государственное телевидение Ирана передало заявление КСИР с предупреждением союзникам США о том, что они будут атакованы, если их страны будут использованы для нападения на Тегеран.

«Мы предупреждаем всех союзников США, предоставивших свои базы террористической армии, что любая территория, которая станет отправной точкой агрессивных действий против Ирана, подвергнется нападениям», - говорится в заявлении КСИР.

Тегеран призвал США вывести свои войска из региона, чтобы предотвратить гибель военных. В Ираке расквартированы 5 тысяч американских солдат.

В Белом доме прошло совещание с участием министра обороны Марка Эспера и госсекретаря США Майка Помпео. Однако, как сообщается, Трамп решил не выступать с обращением к нации, хотя ранее это анонсировали ведущие телеканалы. В своем «Твиттере» президент США пообещал выступить с заявлением в среду.

«Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке, - написал Трамп в твите. - Сейчас идет оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! У нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире! Завтра утром я сделаю заявление».

Федеральная авиационная администрация США (FAA) выпустила предписание, запрещающее американским гражданским самолетам полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана, районе Персидского залива и Оманского залива.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.