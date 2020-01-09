также в разделеПолитика
Посол Украины призвал Израиль оставить дискуссии о национальной памяти историкам и экспертам 15
Путин в Крыму наблюдал за пуском ядерных ракет 52
Медведчук: Власть готовит новое трудовое законодательство, которое существенно ограничивает права работающих 37
Европейские СМИ: Евродепутаты поддерживают политическую позицию Медведчука 22
Медведчук: У новой украинской власти полностью отсутствует экономический прагматизм 26
Бортник сделал прогноз на 2020-й: рейтинги президента будут падать, оппозиция усилится, вероятен референдум 97
Катастрофа PS752: Путин направил телеграмму Зеленскому 100
Зеленский об авиакатастрофе: Должны отработать все версии 35
Зеленский прервал поездку в Оман из-за авиакатастрофы 33
Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Иране 161
В Офисе президента рассказали детали разговора Зеленского и Помпео 28
Ельченко официально возглавил посольство Украины в США 27
Помпео обсудил по телефону с Зеленским свой визит в Украину 32
Киба: В 2019 году изменилась расстановка сил среди украинских олигархов 319
Зеленский встретился с еще одним оманским чиновником 51
Медведчук: Для снижения тарифов на ЖКУ реально ничего не сделано 29
Офис президента подтвердил, что Зеленский отправился в Оман 110
Организаторы отменили выступление Хакамады в Киеве 42

Президент США Дональд Трамп завил о сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

«У меня есть подозрения на этот счет», - приводит телеканал CBS слова Трампа, сказанные в Белом доме в четверг.

«Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку», - пояснил американский лидер, передает Интерфакс-Украина.

При этом он напомнил, что полет украинского самолета проходил при «довольно таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах».

Кроме того, американские Newsweek и CBS со ссылкой на источники сообщили, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.

«Украинский рейс, который разбился возле иранской столицы Тегерана, был сбит зенитным ракетным комплексом, заявили Newsweek сотрудник Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий иракской разведки», - пишет Newsweek.

По мнению источников, лайнер сбил состоящий на вооружении Ирана комплекс противовоздушной обороны Тор-М1, произведенный в России.

«Один сотрудник Пентагона и один высокопоставленный сотрудник разведки США заявили Newsweek, что, по оценкам Пентагона, инцидент носил непредумышленный характер», - отмечает журнал.

Также в статье говорится, что после ракетного удара Ирана по иракским военным базам системы ПВО Ирана находились в активном состоянии.

СВS News сообщает: «Американские чиновники уверены, что украинский рейс 752 был сбит Ираном. Американская разведка сняла сигналы включения радара и спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15, после чего вскоре последовала еще один инфракрасная вспышка взрыва (самолета)».

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги