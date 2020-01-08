также в разделеОбщество
Катастрофа PS752: Украина будет добиваться максимально открытого расследования 14
Украинцам советуют не ездить в Ирак 11
Россияне злорадствуют из-за гибели украинцев в авиакатастрофе 58
Госавиаслужба проверит безопасность полетов МАУ 19
МАУ обнародовала имена членов экипажа разбившегося «Боинга» 41
Двое пассажиров не сели на самолет из Тегерана в Киев 70
Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы в Тегеране 20
Украина прекращает полеты в воздушном пространстве Ирана 32
Найдены черные ящики разбившегося самолета МАУ 40
В одесском аэропорту задержали «террориста» 26
МАУ приостанавливает полеты в Тегеран 33
МАУ: Разбившийся Boeing прошел техобслуживание 6 января 2020 53
Крушение Boeing-737: Посольство удалило информацию о причинах авиакатастрофы 97
Российской блогерше Митрошиной запретят въезд в Украину 56
СНБО: На борту разбившегося Boeing находились 177 человек 57
Украинские военные поздравили с Рождеством 61
Украина опустилась на 43 строчку в рейтинге паспортов 33
Украина готова направить 200 спасателей в Австралию 60

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал, почему в связи с последними событиями в Иране не было прекращено использование воздушного пространства Ирана украинскими авиакомпаниями. Об этом он заявил во время брифинга сегодня в Кабинете Министров, сообщает УНИАН.

«Эти события, о которых вы говорите, они разворачивались буквально вчера, ночью, сегодня. То есть это вопрос часов. Сейчас, по состоянию на вчера, не было никаких предпосылок считать, что это стечение обстоятельств или эти события произойдут», - сказал Гончарук.

Однако, по его словам, если в ходе расследования будет выяснено, что были предпосылки для закрытия авиарейсов, то будут приняты соответствующие кадровые решения.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Это – граждане 7 стран, среди них – 11 украинцев.

Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета.

С полуночи 9 января Украина прекращает полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги