Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал, почему в связи с последними событиями в Иране не было прекращено использование воздушного пространства Ирана украинскими авиакомпаниями. Об этом он заявил во время брифинга сегодня в Кабинете Министров, сообщает УНИАН.

«Эти события, о которых вы говорите, они разворачивались буквально вчера, ночью, сегодня. То есть это вопрос часов. Сейчас, по состоянию на вчера, не было никаких предпосылок считать, что это стечение обстоятельств или эти события произойдут», - сказал Гончарук.

Однако, по его словам, если в ходе расследования будет выяснено, что были предпосылки для закрытия авиарейсов, то будут приняты соответствующие кадровые решения.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Это – граждане 7 стран, среди них – 11 украинцев.

Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета.

С полуночи 9 января Украина прекращает полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.