Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы», - говорится в сообщении.

Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Ранее Посольство Украины в Иране заявило, что версия теракта или ракетной атаки в качестве причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключена, однако позже удалило сообщение.