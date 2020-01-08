также в разделеОбщество
Зеленский: Наш приоритет - установление ответственных за катастрофу PS752
Россияне злорадствуют из-за гибели украинцев в авиакатастрофе 11
Черные ящики с PS752 расшифруют в Иране 13
Украина отправит в Иран поисково-спасательную группу 23
Госавиаслужба проверит безопасность полетов МАУ 14
МАУ обнародовала имена членов экипажа разбившегося «Боинга» 39
Двое пассажиров не сели на самолет из Тегерана в Киев 44
Украина прекращает полеты в воздушном пространстве Ирана 32
Найдены черные ящики разбившегося самолета МАУ 38
В одесском аэропорту задержали «террориста» 26
МАУ приостанавливает полеты в Тегеран 31
МАУ: Разбившийся Boeing прошел техобслуживание 6 января 2020 53
Крушение Boeing-737: Посольство удалило информацию о причинах авиакатастрофы 97
Российской блогерше Митрошиной запретят въезд в Украину 55
СНБО: На борту разбившегося Boeing находились 177 человек 57
Украинские военные поздравили с Рождеством 60
Украина опустилась на 43 строчку в рейтинге паспортов 33
Украина готова направить 200 спасателей в Австралию 60

Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы», - говорится в сообщении.

Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Ранее Посольство Украины в Иране заявило, что версия теракта или ракетной атаки в качестве причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключена, однако позже удалило сообщение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги