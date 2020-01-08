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С полуночи 9 января Украина прекращает полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге.

«Государство окажет необходимую поддержку семьям погибших. Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы», - сказал он.

«По предварительным данным, на рейс Тегеран-Киев было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Погибли 11 украинцев, среди которых 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство пассажиров были иранцами. Также на борту находились граждане Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. Окончательные списки еще уточняются», - сообщил глава правительства.

По его словам, в аэропорту Борисполь уже работают психологи и медики для оказания помощи семьям погибших.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Посольство Украины в Иране заявило, что на данный момент версия теракта или ракетной атаки в качестве причины авиакатастрофы исключена.

В МАУ заявили, что самолет прошел плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.
ForUm

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