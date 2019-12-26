Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош опубликовал расшифровку телефонного разговора, в котором его подзащитная говорит о «сакральной жертве», на роль которой планировалась волонтер Маруся Звиробий. Текст разговора адвокат опубликовал на своей странице у Facebook.
«На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о Марусе Звиробий, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет? Вопрос: кому это выгодно ?! К - это Кузьменко, Т - собеседница!» - написал Добош.
По версии следствия, волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, планировала дестабилизировать ситуацию в Украине. Выбрала она для этого «сакральную жертву» из числа известных в обществе лиц.
Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.
Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.
12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.
Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.
23 декабря Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию защиты Антоненко на арест.
24 декабря Апелляционный суд Киева оставил под стражей Кузьменко.
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