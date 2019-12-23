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Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию защиты Андрея Антоненко на арест по делу об убийстве Павла Шеремета, сообщает НВ.

Согласно решению суда, Антоненко остается под стражей до 8 февраля.

Адвокат просил изменить меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Ряд политиков, активистов и музыкантов заявляли о готовности взять Антоненко на поруки.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.

 
ForUm

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