Печерский районный суд Киева избрал подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

О желании взять Дугарь на поруки заявили народные депутаты от фракции «Европейская солидарность» Яна Зинкевич, Николай Величкович, Михаил Бондарь и народный депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская, сообщает УНИАН.

Однако судья Сергей Вовк принял решение удовлетворить ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с отбыванием по месту прописки в г. Новомосковск Днепропетровской области до 8 февраля 2020 года.

Дугарь также обязали сдать на хранение все паспорта.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.