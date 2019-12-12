На сегодняшний день вручены подозрения трем из пяти человек, которые считаются причастными к убийству журналиста Павла Шеремета летом 2016 года. Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, сообщает УНИАН.

По его словам, речь идет об Андрее Антоненко и Юлии Кузьменко, которых зафиксировала видеокамера ночью накануне убийства Шеремета у его автомобиля, а также Яне Дугарь - военнослужащей ВСУ.

Им вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Шевченко отметил, что супругам Инне и Владиславу Грищенко подозрения не вручены.



Представитель МВД добавил, что они находятся под стражей в качестве подозреваемых по делу о покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Шевченко сообщил, что следствие установило, что взрывчатка, которой пытались убить бизнесмена, и взрывчатка под автомобилем Шеремета очень похожи по составу.

К тому же, добавил он, трафик телефонных разговоров Грищенко дает следствию основания полагать, что супруги могут быть причастным к изготовлению взрывчатки для убийства журналиста.

Напомним, следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

В начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко.