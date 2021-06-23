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Шевченковский райсуд Киева оставил подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под домашним арестом, сообщает Радио Свобода.

«Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство защитников Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, об изменении меры пресечения для них по круглосуточному домашнего ареста на взятие на поруки», – сообщает издание.

Также суд удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил Антоненко домашний арест еще на два месяца, с обязательством и дальше носить электронный браслет.

«Для Кузьменко пока действующий срок домашнего ареста до середины июля», – сказано в сообщении.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

30 апреля Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения для Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.
ForUm

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