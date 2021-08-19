Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, детский врач Юлия Кузьменко заявила о слежке за ней. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что пытается внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом.

Также Кузьменко подчеркнула, что не имеет мыслей о самоубийстве и проблем со здоровьем, ее машина недавно прошла техосмотр, а ездит женщина осторожно.

«Если вдруг я начну брать вину за убийство Шеремета на себя — это ложь, прошу сразу расценивать как громкий вопль о немедленной помощи», — добавила она.

Ранее такое же заявление сделала другая фигурантка дела — Яна Дугарь.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

4 августа Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Кузьменко с круглосуточного на ночной домашний арест.