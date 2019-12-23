Возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года, как и было договорено во время встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская по результатам продолжения переговоров со всеми сторонами в понедельник, 23 декабря, в режиме скайп-конференции.

По данным СМИ, украинская сторона планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо.

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию защиты Андрея Антоненко на арест по делу об убийстве Павла Шеремета.

На сегодняшний день стороны согласовали одну группу людей для обмена заложники, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко Украины.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 13-17 декабря, большинство опрошенных (47%) считают Владимира Зеленского политиком 2019 года в Украине.

Полиция расследует обстоятельства пожара в Старобельском областном психоневрологическом интернате, в результате которого погибли четыре человека.

В Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашогги засудили 11 человек, пятеро из них приговорены к смертной казни.