В Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашогги засудили 11 человек, пятеро из них приговорены к смертной казни. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

«Суд Саудовской Аравии признал 11 человек виновными в убийстве Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле в прошлом году», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению прокуратуры, убийство стало следствием «преступной операции», за которую понесут наказание 11 человек, еще трое – приговорены к 24 годам лишения свободы. Представители ООН уже признали такой приговор «внесудебной казнью».

Журналист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года.

Он пропал после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист, написавший немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде ибн Салмане, хотел оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста 59-летнего Хашогги живет в Турции.

23 октября 2018 тело журналиста обнаружили на дне колодца, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула.