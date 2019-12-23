также в разделеОбщество
Разведка: РФ завозит на Донбасс новые партии мин и гранат 6
Суд оставил Антоненко под стражей 8
Следователи нашли новую улику против Антоненко 13
Дело о хищении земель НААН направлено в ВАКС 11
Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 25
Обвиняемому в убийстве ветерана АТО в центре Киева дали 13 лет 14
Главарь группы диверсантов «ЛНР» получил 9 лет тюрьмы 15
Дробович не собирается менять команду УИНП 26
Cудья Силантьева отклоняет все ходатайства о проведении обысков в игральных заведениях Харькова 69
Бунт в СИЗО: К 25 заключенным применили спецсредства, один найден мертвым 31
Эксперт: За аферу «УкрБуда» никто не ответит и за все заплатит государство 26
Милованов анонсировал изменения в трудовой кодекс 40
Обмен пленными: На данный момент согласована одна группа людей 76
Зеленский поздравил иудеев Украины с Ханукой 31
На границе с Польшей образовались новогодние очереди 16
В Днипре полиция помогла мужчине, который ушел с корпоратива в трусах 144
«Подарок к Новому году»: РФ запускает ж/д сообщение по Керченскому мосту 38
Правительство подало законопроект об усилении ответственности за «минирование» 13

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 13-17 декабря, большинство опрошенных (47%) считают Владимира Зеленского политиком 2019 года в Украине.

О Юрии Бойко, Дмитрии Разумкова и Юлии Тимошенко так утверждали по 8-10% опрошенных, Петре Порошенко, Медведчуке, Святославе Вакарчука и Владимира Гройсмане – по 5-7%.

Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения. Зато Бойко, Медведчука, Рабиновича чаще выбирали жители Юга и Востока. Тимошенко – Центра и Запада, Порошенко – Запада. Интересно, что среди сторонников партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» лидеров этих сил чаще выбирали как политиков года, чем Зеленского. Зато среди сторонников партии «Голос» глава государства получил лучший результат, чем Вакарчук.

Событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%).

Каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый – укрепление курса гривни.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги