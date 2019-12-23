Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 13-17 декабря, большинство опрошенных (47%) считают Владимира Зеленского политиком 2019 года в Украине.

О Юрии Бойко, Дмитрии Разумкова и Юлии Тимошенко так утверждали по 8-10% опрошенных, Петре Порошенко, Медведчуке, Святославе Вакарчука и Владимира Гройсмане – по 5-7%.

Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения. Зато Бойко, Медведчука, Рабиновича чаще выбирали жители Юга и Востока. Тимошенко – Центра и Запада, Порошенко – Запада. Интересно, что среди сторонников партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» лидеров этих сил чаще выбирали как политиков года, чем Зеленского. Зато среди сторонников партии «Голос» глава государства получил лучший результат, чем Вакарчук.

Событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%).

Каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый – укрепление курса гривни.