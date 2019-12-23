Возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года, как и было договорено во время встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская по результатам продолжения переговоров со всеми сторонами в понедельник, 23 декабря, в режиме скайп-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Была наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в «нормандской формате». И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями», - отметила Лутковская.

По словам представительницы Украины в гуманитарной подгруппе, пока окончательно дошлифовываются списки.

«Просила бы всех не манипулировать информацией, так как по этой процедуре взаимного освобождения - судьбы людей», - подчеркнула она.

Напомним, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в Минске не удалось договориться об обмене пленными по формуле «всех на всех».