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На сегодняшний день стороны согласовали одну группу людей для обмена заложники, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко Украины.

«7 задач было поставлено ​​ТКГ. Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех», - сказал он в интервью Укринформу.

По слова министра, украинская сторона стремится вернуть максимальное количество людей до Нового года.

Поэтому координатор от ОБСЕ принял решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками.

Напомним, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в Минске не удалось договориться об обмене пленными по формуле «всех на всех». 

Участники Трехсторонней контактной группы планируют 23 декабря в ходе видеоконференции обсудить вопрос обмена пленными. 
ForUm

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