Украинская сторона планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленных.

Этим экс-беркутовцам готовят изменение меры пресечения, об этом должны ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на два источника, касающихся судебного дела. Решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны, говорят собеседники издания.

Так, 24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской, на нем прокуроров и обязывают изменить меру пресечения обвиняемым.

Напомним, представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года.