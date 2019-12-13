Депутаты Киевского городского совета большинством голосов поддержали решение о создании сквера имени журналиста Павла Шеремета. Этот решение депутаты приняли во время заседания Киевсовета 12 декабря, сообщает пресс-служба мэра столицы.
Выступить перед депутатами на заседание горсовета пришла Севгиль Мусаева - главный редактор онлайн-издания «Украинская правда», в котором работал Павел Шеремет.
«В Киеве появится сквер имени журналиста Павла Шеремета, которого убили в столице в июле 2016 года. Так мы почтим память об известном журналисте. Этот человек достоин того, чтобы его именем назвали зеленую зону в столице», - прокомментировал решение Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко.
Статус сквера предоставили земельномц участкц площадью 0,2468 гектара на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в Шевченковском районе города. На этой территории уже есть зеленые насаждения.
Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.
Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.
12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.
Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
В начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко.
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