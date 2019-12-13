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Депутаты Киевского городского совета большинством голосов поддержали решение о создании сквера имени журналиста Павла Шеремета. Этот решение депутаты приняли во время заседания Киевсовета 12 декабря, сообщает пресс-служба мэра столицы.

Выступить перед депутатами на заседание горсовета пришла Севгиль Мусаева - главный редактор онлайн-издания «Украинская правда», в котором работал Павел Шеремет.

«В Киеве появится сквер имени журналиста Павла Шеремета, которого убили в столице в июле 2016 года. Так мы почтим память об известном журналисте. Этот человек достоин того, чтобы его именем назвали зеленую зону в столице», - прокомментировал решение Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко.

Статус сквера предоставили земельномц участкц площадью 0,2468 гектара на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в ​​Шевченковском районе города. На этой территории уже есть зеленые насаждения.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко.

 
ForUm

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