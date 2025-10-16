Знак вдячности: У Чернігові назвали сквер на честь Трампа

Сквер «Казка» у мікрорайоні Шерстянка перейменовано на сквер «Трампа». Таке рішення ухвалено на 46-й позачерговій сесії Чернігівської міської ради VIII скликання, його підтримали 22 депутати.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

Депутатка Чернігівської міської ради Марина Семененко ініціювала включення питання про перейменування скверу до порядку денного сесії.

До проєкту рішення додано перелік із підписів 22 депутатів, які підтримали перейменування скверу.

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначено:

«...воно спрямоване на привернення уваги міжнародної спільноти до героїчного опору та важкого шляху відбудови нашого міста після збройної агресії. Ми прагнемо, щоб цей крок став початком діалогу з паном Трампом і його родиною, відкривши можливості для потенційної благодійної, гуманітарної та інвестиційної підтримки. Назва Сквер Трампа буде знаком вдячности, надії та відкритости міста-героя Чернігова до світу».

У засіданні взяли участь 28 депутатів і депутаток.

До порядку денного увійшли також питання, що стосуються відновлення інфраструктури громади, управління комунальним майном та планування діяльності міської ради на наступні роки.