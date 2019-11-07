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Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на пресс-секретаря Печерского райсуда Виталия Чергавого.

«Вчера Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Инны Грищенко», - сказал он.

Ранее о задержании Инны Грищенко сообщил на своей странице в Facebook ветеран войны на Донбассе Станислав Краснов.

«Арестована Пума – Инна Грищенко. Ничего не понятно, что и за что. Совсем недавно во Франковске арестовали Влада Грищенко, ее мужа, которого хотят перевезти из Франковска в Киев», - написал Краснов.

Кроме того, учредитель Pizza Veterano Леонид Остальцев сообщил, что правоохранители провели обыски в киевской пиццерии, где работала Инна Грищенко, а также у его помощника Дмитрия Терещенко.

Он отметил, что Грищенко работала у него три года назад, а Терещенко подозревают в причастности к покушению на убийство на Прикарпатье.

«Никаких обвинений нет, но есть подозрение, что Дима может быть причастен к покушению на убийство в Ивано-Франковской области по делу Влада Грищенко», - отметил Остальцев.

По данным СМИ, Вадима Грищенко задержали в сентябре 2019 года по подозрению в покушении на предпринимателя в Ивано-Франковской области. Бизнесмен в июле 2019 года нашел под своей машиной взрывное устройство. А сейчас по этому же делу задержали и Инну Грищенко.

Кроме того, по данным источников в правоохранительных органах, супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.
ForUm

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