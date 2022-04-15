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Київрада на сьгоднішньому засіданні ухвалила рішення про перейменування колишнього скверу споріднених міст на честь дружби Києва та Москви на сквер Героїв Маріуполя. З такою ініціативою виступив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні я подав проект рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу. Сквер розташований в Голосіївському районі міста, на вулиці Якубовського – на Теремках. Кілька років тому ми його відремонтували. Пам’ятний знак так званій «дружбі», що стояв у сквері, демонтували минулого року. Тепер зелена зона отримала нову назву. І це важливо!» – сказав він після засідання Київради.

Також депутати Київради підтримали спрощення процедури ухвалення управлінських рішень в умовах воєнного стану, що стосується в першу чергу спрощення процедури при відзначенні, нагородженні українських героїв і волонтерів, а також процедури найменувань об’єктів міста.

Сьогодні Київрада ухвалила низку перейменуваннь міських об’єктів, проекти рішень щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури.

«Але в Києві ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов’язаними з агресором. Їх перейменування – актуальне. Тому ми випрацююємо нові назви, які будуть носити ці вулиці, проспекти, станції метро та інші об’єкти. На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради», – підкреслив Кличко.
ForUm

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