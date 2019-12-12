также в разделеОбщество
ВНО по математике станет в Украине обязательным 18
На Виннитчине из трудового рабства освободили 7 человек 17
В Киев приехала съемочная группа российского пропагандистского телеканала 33
В Энергоатоме провели обыски 21
Загородний: СБУ провела обыск в офисе Медведчука, чтобы убрать незаконную аппаратуру для прослушивания 31
Российский телеканал снял с эфира сериал «Слуга народа» 20
Сотрудник Нацбанка пожаловался в полицию на сообщения с угрозами 16
За драку с Богданцом задержали двух «свободовцев» 43
Эксперт: «Укрбуд» это, прежде всего, вызов для государства 31
Карпюк и Балух будут работать в офисе омбудсмена 10
Крымская депутат получила 14 лет тюрьмы за госизмену 25
Названы самые популярные запросы украинцев в Google в 2019 году 18
11 декабря. Картина дня 38
Зеленский сократил численность сотрудников ГУД 30
Милованов опубликовал информацию о своей зарплате 20
Фигуранта дела Грымчака отпустили под домашний арест 17
Суд арестовал подростков, до смерти избивших волонтера в Бахмуте 31
СБУ разоблачила полицейских чиновников на «крышевании» борделей 34

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2302 «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов», передает РБК-Украина.

«Образовать Временную следственную комиссию Верховной рады для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов. Целью Временной следственной комиссии является проверка сведений и выяснение состояния расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов», - говорится в тексте постановления.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. 

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки. 

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.  

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО. С него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.

3 апреля Шевченковский районный суд Киева снова обязалМангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорта до 1 июня.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2726 грн.
14
Теги