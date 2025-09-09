Хотіли - нате! Спікер підписав постанову про відновлення трансляцій Ради

Голова Верховна Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту. Перша така відновлена трансляція має відбутися вже 16 вересня.

Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин привітав підписання документа і подякував «за чесний діалог та це рішення».

За його словами, найближче засідання, призначене на 16 вересня, має стати першим за майже чотири роки, яке можна буде побачити у трансляції на телеканалі та YouTube-каналі «Рада».

«Тепер точно: дотисли. Не ми. Ви дотисли. Люди з картонками, люди в коментарях, медіаспільнота та всі-всі, хто хоче бачити Раду більш відкритою. Це ваша перемога», — написав Юрчишин.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада закрила прямі трансляції засідань «у цілях безпеки».

Також під час голосувань у залі парламенту були відсутні журналісти, однак із травня 2024-го їх знову почали допускати туди.