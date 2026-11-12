У Вашингтоні перекрили вулиці через стрілянину неподалік Білого дому

У Вашингтоні внаслідок стрілянини в районі Логан-Серкл поранення дістали п’ятеро людей. Поліція розшукує нападника та проводить масштабну операцію в районі інциденту.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на правоохоронців.

Стрілянина сталася вранці в четвер, 12 листопада, у кількох місцях району Логан-Серкл, приблизно за 1,6 км на північ від Білого дому.

Речниця столичного поліцейського управління Ніколь Дінер повідомила, що підозрюваного поки не затримали. Правоохоронці закликали мешканців і перехожих оминати район 1500-го кварталу 15-ї вулиці. Через пошукову операцію навколишні вулиці перекрили.

Один зі свідків, Раян Дубіцкі, розповів, що близько 8:00 перебував у своїй квартирі, коли почув приблизно п’ять гучних звуків, схожих на вибухи. Спочатку він припустив, що це будівельні роботи, оскільки звуки лунали з різних місць.