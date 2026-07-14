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Суспiльство

Рада зробила перший крок до декриміналізації порнографії

Рада зробила перший крок до декриміналізації порнографії

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №15294, який передбачає декриміналізацію порнографії за участи повнолітніх осіб та одночасно суттєво посилює відповідальність за злочини, пов'язані з дитячою порнографією.

За документ проголосував 231 народний депутат за необхідного мінімуму у 226 голосів. Проти виступили вісім парламентарів, троє утрималися, ще 55 депутатів не брали участи в голосуванні.

Новий законопроєкт з'явився після того, як наприкінці травня Верховна Рада не підтримала попередню ініціативу щодо декриміналізації порнографії — законопроєкт №12191 тоді не набрав необхідної кількости голосів.

Документ №15294 зберігає положення про декриміналізацію виробництва та розповсюдження порнографічного контенту між повнолітніми за взаємною згодою, водночас значно посилюючи кримінальну відповідальність за злочини проти дітей.

Зокрема, за виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії пропонують встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Після ухвалення у першому читанні законопроєкт мають доопрацювати з урахуванням поправок народних депутатів, після чого його винесуть на розгляд парламенту в другому читанні.

 Автор: Богдан Моримух

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