Генштаб заявив про ураження п’яти найбільших НПЗ Росії за два тижні

Українські військові від 30 жовтня завдали ударів по всіх п’яти найбільших нафтопереробних заводах Росії. Серед уражених підприємств — Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський НПЗ. Також під атаки потрапили кілька менших нафтопереробних підприємств.

Про це 12 листопада повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з останніх цілей став Омський нафтопереробний завод, атакований 11 листопада. Підприємство розташоване приблизно за 2500 км від українського кордону. За даними Генштабу, після удару на його території виникла пожежа.

Омський НПЗ входить до структури «Газпромнефть» і є найбільшим нафтопереробним підприємством Росії. Його потужності дають змогу переробляти понад 21 млн тонн нафти щороку, а глибина перероблення сягає близько 99%. Завод забезпечує російський ринок пальним, зокрема продукцією, яку використовують для потреб армії.

Це вже не перша атака на підприємство. 6 липня 2026 року Сили оборони уразили установку первинного перероблення нафти ЕЛОУ-АВТ-11. Після атаки 8 жовтня на заводі також виникла пожежа.

Ще одним важливим об'єктом російської нафтової промисловості, який зазнав удару, став Кірішський НПЗ («Кінеф») у Ленінградській області. Українські безпілотники атакували його в ніч проти 9 листопада.

Підприємство може переробляти близько 20 млн тонн нафти на рік — понад 6% загальних потужностей російської нафтопереробної галузі. За інформацією Генштабу, внаслідок удару пошкоджено обладнання для атмосферного та первинного перероблення нафти, а також дві установки охолодження. Завод виробляє, зокрема, пальне для російських військових.

7 листопада українські безпілотники атакували Саратовський НПЗ, потужність якого становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Підприємство постачає продукцію для російського військово-промислового комплексу та збройних сил.

Унаслідок удару пошкоджено єдину на заводі установку первинного перероблення нафти АВТ-6, дві установки гідроочищення пального, трубопроводи та резервуар об'ємом 10 тисяч кубометрів. У резервуарі спалахнула пожежа, після чого роботу всього підприємства зупинили.

Таким чином, українські далекобійні удари продовжують виводити з ладу об'єкти російської нафтової галузі, зокрема підприємства, віддалені від України на тисячі кілометрів.