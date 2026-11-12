Фігуранта справи «Карфаген» Володимира Ценова відсторонили від посади в Нацполіції

Першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування. Він є одним із підозрюваних у справі «Карфаген» про ймовірну діяльність злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала колцентри, займалася торгівлею наркотиками та виготовленням фальшивих грошей.

Про рішення повідомили в Нацполіції у відповідь на запит проєкту «Схеми» («Радіо Свобода»).

У відомстві пояснили, що службове розслідування стосується можливих дисциплінарних порушень з боку окремих працівників. Чи відсторонили інших правоохоронців, яких перевіряють у межах цієї справи, у поліції не уточнили.

За матеріалами НАБУ і САП, Ценов може бути тією посадовою особою з позивним «Прайс», яка фігурує на оприлюднених записах антикорупційних органів. Слідство стверджує, що з січня до липня 2026 року він отримував гроші за невтручання правоохоронців у діяльність окремих колцентрів. Крім того, посадовець нібито допомагав одному з них домогтися розгляду справи за участю потрібного судді.

Ценова затримали 4 листопада. Наступного дня Вищий антикорупційний суд відправив його під варту з альтернативою застави у 15 млн грн. Після внесення цієї суми 6 листопада підозрюваний вийшов із СІЗО.

Окремо Нацполіція перевіряє можливу причетність своїх співробітників до виготовлення підроблених євро. За даними НАБУ і САП, до організації цього процесу міг бути залучений правоохоронець із позивним «Консультант». Імовірно, йдеться про заступника начальника відділу карного розшуку ГУНП у Київській області Олександра Дем’янчука.

Йому інкримінують участь у злочинній організації, надання неправомірної вигоди, катування, виготовлення та збут підроблених грошей, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. 6 листопада суд узяв Дем’янчука під варту без права внесення застави.

НАБУ і САП оголосили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген» 4 листопада. За версією слідства, до групи входили щонайменше 12 осіб, серед яких були чинні високопосадовці СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції та представники кримінального середовища.

Організацію підозрюють у «кришуванні» колцентрів, торгівлі наркотиками та виробництві фальшивої валюти. Імовірним засновником і керівником групи слідство вважає Андрія Осіпова на прізвисько «Кримінал». Раніше його затримали за підозрою у вимаганні $1 млн за сприяння в уникненні екстрадиції до Росії.